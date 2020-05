Projekt "Artemis" - Audi kündigt "wegweisendes" Elektroauto an

Der erste Baustein von Volkswagens neuer Elektro-Offensive steht: Die Konzerntochter Audi schafft unter dem Projektnamen "Artemis" eine Einheit für das beschleunigte Entwickeln neuer Automodelle. Chef des Projekts wird Alex Hitzinger, der bislang das autonome Fahren im Konzern verantwortet. Hitzinger solle "schnell und unbürokratisch ein wegweisendes Modell für Audi entwickeln", sagte Audi-Chef Markus Duesmann am Freitag laut einer Mitteilung.

Am Donnerstag hatte das manager magazin exklusiv über Volkswagens neue Offensive gegen den amerikanischen Elektroautobauer Tesla berichtet. In einem hochkarätig besetzten Führungsworkshop hatte VWs Führungsriege um Konzernchef Herbert Diess zuvor feststellen müssen, dass die bisherigen Modelle der Konzernmarken VW, Audi und Porsche nur in Teilbereichen mit den Amerikanern mithalten können.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Wie Elon Musk die Krise der deutschen Autobauer nutzt

Hitzinger soll bei "Artemis nun ein hocheffizientes Elektroauto mit Ressourcen und Technologien des gesamten Konzerns entwickeln. Audi und Volkswagen erwarten sich laut Mitteilung "auch eine Blaupause für die künftige, agile Entwicklung von Automobilen im gesamten Volkswagen-Konzern." Das neue Modell soll 2024 auf die Straße kommen.

luk