Volkswagen Börsen-Chart zeigen hat sich im Rahmen des mit Verbraucherschützern ausgehandelten Vergleichs mit drei Vierteln seiner geschädigten Dieselkunden geeinigt. Damit werde auf 200.000 Anspruchsberechtigte eine Summe von 620 Millionen Euro verteilt, teilte VW am Montag, dem Stichtag für eine Annahme des Vergleichs, mit. Rund 21.000 Fälle würden noch geprüft. Um weiteren Anspruchsberechtigten die Möglichkeit zu geben, sich zu registrieren und fehlende Unterlagen nachreichen, wurde die Frist für eine um eine Woche bis 30. April verlängert.

"Die hohe Zahl der heute geschlossenen Vergleiche zeigt, dass das Vergleichsangebot von unseren Kundinnen und Kunden als fair empfunden wurde und der Weg zum individuellen Vergleichsabschluss gut funktioniert hat", erklärte Rechtsvorständin Hiltrud Werner. VW-Justiziar Manfred Döss fügte hinzu: "Damit haben wir zehntausenden Kunden, Volkswagen und dem Justizsystem langwierige Verfahren erspart." Er gehe davon aus, dass sich die Zahl der Vergleichsabschlüsse noch erhöhen werde.

Der Verbraucherverband VZBV mahnte erneut eine Reform der Möglichkeit an, Kundenansprüche zu bündeln. "Die Musterfeststellungsklage muss verbraucherfreundlicher und einfacher werden", sagte Vorstand Klaus Müller. Verbraucher hätten nach Ostern verstärkt Probleme bei der Abwicklung gemeldet.

Vor einer Woche hatte VW mitgeteilt, dass 95 Prozent der betroffenen VW-Kunden im Dieselskandal Interesse an einem schnellen Vergleich bekundet hätten. Bisher hätten sich 250.000 der 262.000 berechtigten Kunden dafür registrieren lassen, den zwischen VW und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen ausgehandelten Vergleich zu übernehmen. Zu dem Zeitpunkt gab es eine Einigung mit mehr als 130.000 Betroffenen.

VW zahlt Beträge zwischen 1350 und 6250 Euro

Volkswagen hatte Ende Februar im zweiten Anlauf mit dem Verbraucherverband VZBV einen Vergleich ausgehandelt. Demnach stellt der Autobauer für insgesamt 262.000 berechtigte VW-Kunden eine Entschädigungssumme von 830 Millionen Euro bereit. An die Anspruchsberechtigten werden ab dem 5. Mai Beträge zwischen 1350 und 6250 Euro überwiesen. Im Gegenzug müssen sie auf künftige Klagen verzichten. Damit will Volkswagen die Lasten durch den Dieselskandal eindämmen, der den Konzern bereits 31,3 Milliarden Euro gekostet hat.

Ursprünglich hatten sich 470.000 Personen für die Musterfeststellungsklage registriert. Die endgültige Zahl fiel in dem Vergleich niedriger aus, weil man sich in den Verhandlungen darauf verständigte, nur Dieselhalter zu berücksichtigen, die ihren Wagen vor dem 1. Januar 2016 gekauft haben. Danach hätten die Käufer laut Volkswagen wissen müssen, dass der Diesel manipuliert war. Auch Kläger mit Sitz im Ausland wurden nicht berücksichtigt sowie doppelte und falsche Angaben aus dem Register getilgt.

Im September 2015 hatte Volkswagen nach Prüfungen von Behörden und Recherchen von Forschern in den USA Manipulationen an den Abgaswerten von Dieselautos zugegeben. Die Software bestimmter Motoren war so eingestellt, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide ausgestoßen wurden als in Tests.

Weitere Klagen gegen VW laufen noch

Mit dem außergerichtlichen Vergleich kann das Verfahren um die so genannte Musterfeststellungsklage vor dem Oberlandesgericht Braunschweig beendet werden. Es war der erste, viel beachtete Prozess für diese in Deutschland neu eingeführte Art der Sammelklage, mit der Verbraucher ihre Interessen vor Gericht bündeln können. Der Richter hatte sich schon früh für einen Vergleich ausgesprochen, um das Verfahren abzukürzen, das sich sonst über mehrere Jahre hätte hinzuziehen können.

Ausgestanden ist "Dieselgate" für VW damit aber längst nicht. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt am 5. Mai erstmals über die Klage eines VW-Kunden auf Schadensersatz. Je nachdem wie das Verfahren ausgeht, könnten sich Kläger, die sich dem Vergleich mit den Verbraucherschützern nicht angeschlossen haben, nach Meinung von Rechtsanwälten Hoffnung auf eine höhere Entschädigung machen. Vor einem anderen Zivilsenat des Oberlandesgericht Braunschweig läuft außerdem noch das Musterverfahren um die milliardenschweren Schadensersatzklagen von Anlegern.

mg/rtr, dpa-afx