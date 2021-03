Ziele für 2021 Kernmarke VW soll deutlich profitabler werden

In 2020 fuhr die Kernmarke VW eine magere Rendite von 0,6 Prozent ein. Das soll im laufenden Jahr deutlich mehr werden. Auch will VW doppelt so viele elektrifizierte Autos verkaufen wie im Vorjahr - unter anderem über das Internet.