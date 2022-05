Die Lockdowns in China und der anhaltende Halbleitermangel haben die Auslieferungen von Volkswagen stark einbrechen lassen. Der Konzern brachte im April weltweit 516.500 Fahrzeuge zu den Kunden, das sind 37,8 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie Volkswagen am Freitag mitteilte. Bereits im ersten Quartal hatte Volkswagen nur 1,9 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, das waren knapp 22 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

In China, dem größten Markt der Wolfsburger, fielen die Auslieferungen wegen der Produktionseinschränkungen bei der Pandemie-Bekämpfung um die Hälfte. Aber auch in anderen Regionen verkaufte der Autobauer deutlich weniger als im Vorjahresquartal. Am stärksten sank der Absatz in Zentral- und Osteuropa (minus 55,5 Prozent), um ein Viertel fiel er in Nordamerika und um rund 30 Prozent auf dem Heimatmarkt in Westeuropa.