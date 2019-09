China ist der weltweit größte Automarkt. Über 23 Millionen Pkw setzten die Autohersteller zuletzt im Reich der Mitte ab. Alleine schon wegen seiner Dimension konnten die deutschen Autobauer mit Verkäufen in China andere schwächelnde Märkte ausgleichen.

Doch seit gut einem Jahr gestaltet sich das Geschäft zunehmend schwieriger: Der Handelsstreit mit den USA und ein rückläufiges Wachstum lassen dunkle Wolken am Horizont aufziehen.

In der aktuellen Podcast-Folge nehmen wir den chinesischen Automobilmarkt in den Blick: Wie hängen Politik und Automarkt zusammen? Wo stehen VW, BMW, Daimler & Co aktuell? Und was bedeutet es, einen chinesischen Konkurrenten als Investor im Unternehmen zu haben? Im Gespräch mit Auto-Expertin Margret Hucko analysieren wir in 20 Minuten die wichtigsten Fakten.

