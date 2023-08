Gründer von Vinfast ist der reichste Mann Vietnams, Pham Nhat Vuong (54). Sein Aufstieg begann mit Instantnudeln. 1993 gründete er in der Ukraine den Lebensmittelkonzern Technocom. 2000 zog es ihn zurück nach Vietnam, dort baute er sein Geschäft zu einem riesigen Mischkonzern namens Vingroup auf: Krankenhäuser, Schulen, Tourismus, künstliche Intelligenz – das Unternehmen beschäftigt heute über 40.000 Mitarbeiter. 2017 stieg er in die Autobranche ein und setzte zunächst auf Verbrenner. Er nutzte auch alte BMW-Technik, kam in Vietnam schnell auf mehr als 10 Prozent Marktanteil. 2021 verkaufte Vinfast in der Heimat über 35.000 Autos. Doch das reichte Vuong nicht.