Der frühere Porsche-Gesamtbetriebsratschef und Ex-Europameister im Thaiboxen, Uwe Hück (58), will im nächsten Jahr gegen Box-Legende Mike Tyson (53) antreten. Dafür will der 58-Jährige Tyson zu einem großen Charity-Kampf im Super-Schwergewicht nach Baden-Württemberg holen. Hück, der sich seit einem Jahr als SPD-Politiker in Pforzheim bemüht, will dafür mit Wladimir Klitschko trainieren.

"Die Linke langgezogen ist meine Chance. Mit Links gewinne ich", sagte Hück am Donnerstag auf Anfrage. Auch wenn er danach Kopfschmerzen habe: "Acht Runden halte ich durch." Der Erlös des Kampfes soll benachteiligten Jugendlichen zugutekommen. Für seine "fast 60 Jahre" sei Hück noch erstaunlich fit, lobte Klitschko ihn in einer Videobotschaft.

Hück, der in Pforzheim wohnt, plant schon seit längerem einen Boxkampf gegen Tyson: "Wir sind mittendrin in den Verhandlungen. Sobald wir wieder in die USA fliegen können, werden wir mit dem Manager reden." Angepeilt sei ein Termin "Mitte nächsten Jahres zwischen Mai und Juni".

la/dpa