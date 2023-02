Ex-Betriebsrat Uwe Hück Immer auf die Zwölf

In seiner Zeit bei Porsche zählte Uwe Hück zu den mächtigsten Betriebsräten des Landes. Inzwischen ist er 60 und boxt sich durch: An diesem Samstag gegen Ex-Profi Francois Botha – und im Herbst will er gegen Mike Tyson antreten.