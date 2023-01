Der hartnäckige Chipmangel und die Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie haben Volkswagens Stammmarke im vergangenen Jahr auf dem US-Markt zu schaffen gemacht. Der Absatz ging gegenüber dem Vorjahr um 19,7 Prozent auf 301.069 Neuwagen zurück, wie der Autobauer am Donnerstag mitteilte. Die Aktie gab um mehr als 1 Prozent nach, auch weil Tesla in China am Freitag erneut die Preise senkte.