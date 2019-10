Volkswagen zögert mit Milliarden-Investition in der Türkei

"Mit großer Sorge" beobachte Volkswagen die neue kriegerische Entwicklung in Syrien, für die der türkische Präsident Erdogan verantwortlich zeichnet

Es war alles besiegelt, die Verhandlungen über den Fabrikneubau in der Türkei soll Volkswagen-Chef Herbert Diess zeitweilig sogar direkt mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan geführt haben. Bis zu einer Milliarde Euro will VW in den Bau einer neuen Fabrik in Manisa nahe Izmir investieren. Bis zu 300.000 Autos könnten hier jährlich ab 2022 vom Band laufen.

Doch mit der Invasion in Syrien gefährdet die Türkei jetzt das Milliardenprojekt und damit auch 4000 Arbeitsplätze. Nach verschiedenen Medienberichten überdenkt VW den Bau der Fabrik in der Türkei, will seine Unterschrift vorerst nicht unter das fertige Vertragswerk setzen.

Man befinde sich in der "finalen Phase" der Planung, beobachte die Entwicklung in Nordsyrien aber "ganz genau und mit großer Sorge", sagte ein VW-Sprecher dem "Spiegel". Genauer äußerte er sich zu dem vorangegangenen Bericht der "FAZ" (€) nicht.

Nach bisherigen Planungen soll in der Fabrik nahe Izmir VW Passat und der baugleiche Skoda Superb vom Band laufen - bestimmt vor allem für den Export nach Osteuropa. Gut ein Zehntel der Fahrzeuge soll an Kunden in die Türkei gehen. 4000 Menschen würde die Fabrik beschäftigen.

Ende 2020 soll mit dem Bau begonnen werden, der Produktionsstart ist für 2022 vorgesehen. Auch Bosch hat hier bereits eine Fabrik, genauso wie der Heizungsspezialist Zehnder-Gruppe und PepsiCo. Die in einer Rezession befindliche türkische Wirtschaft braucht die Investitionen und das Kapital aus dem Ausland dringend.

VW-Entscheidung schon im Vorfeld umstritten

Die Entscheidung für die Türkei war schon im Vorfeld kritisiert worden. Schließlich beschneidet der türkische Autokrat Erdogan die freie Meinungsäußerung, die Demonstrationsfreiheit, lässt oppositionelle Politiker inhaftieren und duldet erst Recht keinen Widerspruch am der jüngsten Militärinvasion in Syrien.

Volkswagen hält hielt den Kritiker bislang entgegen, dass das Land am Bosporus seit Jahren als Kandidat für einen EU-Beitritt gilt. Die Türkei sei auch aber eine entwickelte Marktwirtschaft. "Wir gehen davon aus, dass die türkische Wirtschaft wieder wachsen kann", hieß es noch Ende September.

Im einem Umfeld, wo die USA Sanktionen gegen die Türkei verhängen, Deutschland und andere EU-Staaten keine Waffen mehr an den Nato-Partner liefern wollen und die Türkei mit der Invasion eindeutig völkerrechtswidrig agiert, scheint man in Wolfsburg wohl Skrupel zu haben, unbeirrt an den Plänen festzuhalten.

Image von Volkswagen könnte Schaden nehmen

Dem Image von Volkswagen zumindest könnte es aktuell empfindlich schaden, in ein Land zu investieren, das es mit Menschenrechten wenig genau nimmt, das hauptverantwortlich ist für neue kriegerische Auseinandersetzungen in Syrien ist und tägliche Bilder von Flüchtlingsströmen genau das immer wieder in Erinnerung rufen.

Laut "Handelsblatt" wolle VW grundsätzlich aber an seinen Plänen festhalten und den Verlauf der militärischen Eskalation abwarten. Kämen Zivilisten zu Tode, könne es aber kein Votum für die Türkei geben, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise.

Tatsächlich sind laut Agenturberichten bereits Zivilisten bei den türkischen Angriffen gestorben, wurden kurdische Politiker von türkischfreundlichen Milizen in Syrien auf offener Straße ermordet.

rei