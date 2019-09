"Volkswagen vor großer Investition in der Türkei"

Hat der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis Pläne von Volkswagen öffentlich gemacht? Auf einer Pressekonferenz sagte der Politiker in dieser Woche, dass Volkswagen eine große Investition in der Türkei plane. Zuvor hatte Babis den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu einem Gespräch getroffen. "Die Tschechische Republik ist ein wichtiger Hersteller von Autoteilen... Wir sind dabei in einer führenden Position und würden sicherlich gerne kooperieren", sagte Babis.

Bislang hat sich Volkswagennicht öffentlich festgelegt, wer den Zuschlag für ein neues Werk erhält. Seit Monaten sucht der Wolfsburger Autokonzern einen Standort für ein Mehrmarken-Werk für Osteuropa. Im Rennen waren Medienberichten zufolge letztendlich noch die Türkei und Bulgarien: Zuletzt hieß es jedoch, die Türkei habe den Zuschlag erhalten. Eine Bestätigung von Volkswagen gibt es bisher allerdings nicht.

Reuters berichtete noch in der vergangenen Woche, dass die Türkei gute Chancen habe, den Zuschlag zu erhalten. Der Wolfsburger Autobauer sei weitgehend bereit, eine Milliarde Euro in dem Land zu investieren, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur. Derzeit werde mit den Behörden noch über die in der Türkei geltende Verbrauchssteuer für Pkw verhandelt.

Lesen Sie auch: Bulgarien oder Türkei? VW prüft noch Standorte für neues Werk

Eine Entscheidung für die Türkei gilt indes als politisch umstritten. Die EU wirft Erdogan vor, die freie Meinungsäußerung und die Demonstrationsfreiheit zu beschneiden. VW sieht zwar Demokratiedefizite, hält dem aber entgegen, dass das Land seit Jahren als Kandidat für einen möglichen EU-Beitritt gelte. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der im Aufsichtsrat von VW sitzt, hatte noch im Juli betont, dass ganz egal wie die Entscheidung ausfalle, es "eine wirtschaftliche Entscheidung und keine politische Aussage" sein werde.

