Traton hält dank eines guten Abschneidens im dritten Quartal an ihren Jahreszielen fest. So will die VW-Nutzfahrzeugtochter weiter eine bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern von 5 bis 6 Prozent verdienen, wie Finanzchefin Annette Danielski (56) am Freitag in München sagte.