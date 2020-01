Zum "Global Champion" will Andreas Renschler den Truckhersteller Traton machen; er hat es immer wieder gesagt, seit er das Nutzfahrzeuggeschäft der Volkswagen AG übernahm. Am 1. Februar 2015 war das, morgen ist er fünf Jahre dabei. Zu Renschlers Ressort gehörten anfangs die Lkw-Hersteller Scania und MAN, unversöhnlich zerstritten und von Renschlers Vorgängern beide sehr teuer eingekauft. Dazu kamen die leichten Nutzfahrzeuge in Hannover und die MAN-Töchter Renk und Diesel & Turbo.

Ein Gemischtwarenladen war das, ohne klare Ausrichtung, jedenfalls kein Global Champion. Und, die Branche war sich einig, chancenlos gegen den Marktführer: Renschlers ehemaligen Arbeitgeber, die Daimler AG.

Jetzt, fünf Jahre später, ist Renschler Vorstandschef der börsennotierten Traton SE. Die Transporter hat er genauso abgegeben wie die Schwermaschinenbauer; die Schweden und Deutschen bei Scania und MAN arbeiten einigermaßen freundlich mit- statt nur unwillig gegeneinander. Und jetzt gibt Traton sogar ein Übernahmeangebot für den US-Truckhersteller Navistar ab. Gelingt der Kauf, kommt Renschler seinem Ziel ein großes Stück näher. Es wäre der nächste logische Schritt auf dem Weg zum global aufgestellten Lkw-Konzern.

Vom Gemischtwarenladen zum global aufgestellten Lkw-Konzern

Renschler hat in seinen fünf Jahren bei Volkswagen Börsen-Chart zeigen schon einiges geschafft, was ihm kaum jemand zugetraut hätte. Bevor er kam, hatten ihm Ferdinand Piech und Martin Winterkorn - damals noch Aufsichtsrats- und Vorstandschef - versprochen, er könne die Trucks unabhängig führen. Er könne zukaufen in Asien und den USA, könne das Unternehmen an die Börse bringen.

Aber dann waren Piech und Winterkorn weg, nach dem Dieselskandal war die Kasse zunächst leer; und die Strukturen rund um die Trucks waren so kompliziert, dass ein Börsengang vorerst unmöglich schien.

Renschler machte einfach.

In den USA gab es einen Truck-Hersteller, der in Not geraten war: Navistar. Renschler fehlte das Geld für eine Übernahme, also beschränkte er sich auf einen kleinen Schritt. Er erwarb 2016 rund 17 Prozent der Aktien, startete die Kooperation, teilte Technologie mit den Amerikanern, band Navistar an Volkswagen. Und er machte das Unternehmen für andere mögliche Käufer damit eher uninteressanter.

Renschlers Coup in Asien

Zukäufe in Asien, ebenfalls Teil des Championship-Plans, waren finanziell gänzlich unmöglich. Also versuchte es Renschler mit Kooperationsgesprächen, und ausgerechnet mit dem Management der Toyota-Tochter Hino klappte es. Toyota, das ist Volkswagens ärgster Konkurrent im Kampf um die automobile Dominanz; eine Zusammenarbeit schien unmöglich. Renschler schaffte es, die Dinge laufen mittlerweile an.

Der Börsengang, möglich gemacht durch einen für Volkswagen-Verhältnisse äußerst geschwinden Umbau diverser Gesellschaften und eigentlich schon beschlossen nach monatelanger interner Überzeugungsarbeit, scheiterte im Frühjahr 2019 zunächst. Einigen Würdenträgern im Konzern waren Bedenken gekommen. Zweieinhalb Monate später kam doch das Ja. Zu spät eigentlich, die Kurse für Truckhersteller schwächelten bereits. Zu klein auch, Volkswagen Börsen-Chart zeigen gab nur gut 10 Prozent der Anteile ab; der Kurs schwächelte auch deshalb so sehr, dass im Konzern gleich wieder die Kritiker laut wurden.

Aber Renschler ließ sich nicht beirren. Er zog seinen Kurs durch. Genau wie jetzt bei Navistar.

Der Mann, weiter mit Sitz im Konzernvorstand, ist bei Volkswagen sicher noch nicht so weit gekommen wie er 2015 geglaubt hatte. Aber doch deutlich weiter als ihm die meisten im Konzern zugetraut hätten. Und er hat den Abstand zum Rivalen Daimler deutlich verkürzt.