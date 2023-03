In seinen mehr als 15 Jahren als Gesamtbetriebsratschef bei Volkswagen ging Bernd Osterloh (66) kaum mal einem Streit mit der Konzernspitze aus dem Weg. Im Mai 2021 legte er dann einen bemerkenswerten Wechsel auf die "andere Seite" hin: Als Personalchef zog er in den Vorstand der Traton SE ein. Gerüchte, Osterloh könnte einmal bei Volkswagen in den Vorstand ziehen, hatte es immer wieder gegeben. Konkret wurde es dann zum Ende der Karriere bei der Nutzfahrzeugholding, unter deren Dach Marken wie MAN, Scania und Navistar gebündelt sind. Volkswagen hält die Mehrheit ein Traton.