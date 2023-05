Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton hat nach dem guten Abschneiden im ersten Quartal wie in Aussicht gestellt ihr Renditeziel für das Gesamtjahr angehoben. Der Konzern rechne nun mit einer operativen Umsatzrendite vor Sonderposten von 7 bis 8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Bisher standen 6 bis 7 Prozent Marge im Plan. Traton hatte aber mit den Eckdaten des ersten Quartals bereits angekündigt, über eine Erhöhung nachzudenken. Die Aktie reagierte mit Verlusten.