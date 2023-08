Das operative Ergebnis zog im ersten Geschäftsquartal (Ende Juni) im Jahresvergleich um 94 Prozent auf 1,12 Billionen japanische Yen (7,2 Milliarden Euro) an, wie der VW-Rivale am Dienstag am Hauptsitz in Toyota mitteilte. Es ist der höchste Quartalsgewinn, den Toyota bislang erzielt hat.