Der künftige Chef des weltgrößten Automobilherstellers Toyota will den japanischen Konzern stärker in Richtung Elektromobilität ausrichten. "Elektrifizierung" sei ein Schlüsselthema, sagte Koji Sato (53) während der Vorstellung seines Managementteams am Montag. Bis 2026 soll der japanische Autobauer ein völlig neues Elektrofahrzeug der nächsten Generation entwickeln, zunächst für die Tochtermarke Lexus, die eine führende Rolle bei der Technologie einnehmen soll. Insgesamt werde der Konzern sein gesamtes Angebot an Elektrofahrzeugen aufstocken, so Sato.