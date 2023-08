Beim Autohersteller Toyota stehen in Japan alle Bänder still. Toyota habe wegen eines Fehlers in seinem Produktionssystem die Arbeit in allen 14 Montagewerken in Japan eingestellt, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Fehler sei "wahrscheinlich nicht auf einen Cyberangriff zurückzuführen". Das Ausmaß des Produktionsausfalls sei noch unklar.