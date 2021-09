Wettlauf um die besten Akkus Toyota investiert Milliarden in Batterien für Elektroautos

Toyota setzte lange in puncto Elektroauto vor allem auf Hybridfahrzeuge. Das ändert sich, denn der weltgrößte Autobauer will nicht den Anschluss verlieren. Rund 14 Milliarden Dollar wollen die Japaner jetzt in die Entwicklung neuer Akkus investieren.