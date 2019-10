Seit gut vier Monaten ist das E-Scooter-Sharing in deutschen Städten angekommen. Unterschiedliche Anbieter kämpfen um die Marktmacht, Fußgänger und Radfahrer ringen um ihren Platz im öffentlichen Raum und die E-Scooter-Fahrer bemühen sich um eine sichere, stabile Fahrt - gerne auch mal illegalerweise zu zweit auf einem Gefährt. Der Spaßfaktor ist nach wie vor ein starkes Argument für die Nutzer. Doch wird das auch im Herbst und Winter so bleiben? Zum Saisonwechsel ist es Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen.

In der aktuellen Folge des Mobilitätspodcasts "Das neue Auto" bewerten wir mit unserer E-Scooter-Expertin Christina Kyriasoglou die ersten Unfallzahlen aus Deutschland. Außerdem hinterfragen wir das Geschäftsmodell, die Anbieter und die Finanzierung des E-Scooter-Sharings. mm-Redakteur Philipp Alvares de Souza Souares berichtet zudem von seiner Erfahrung mit den E-Scootern der ersten Stunde in Amerika und was die Anbieter aus ihren Erfahrungen dort (nicht) gelernt haben.

