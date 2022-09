Was braucht eine moderne deutsche Wirtschaft? Bis vor wenigen Monaten schien klar: Stahl eigentlich nicht. Oder wenn doch, dann nur so nebenbei, um den Strukturwandel etwa im Ruhrgebiet nicht allzu hart ausfallen zu lassen. Inzwischen gerät Deutschland immer stärker hinein in einen Wirtschaftskrieg – und plötzlich, so hat manager-magazin-Redakteurin Kirsten Bialdiga recherchiert, beschäftigen sich Spitzenpolitiker konkret mit der Idee einer Deutschen Stahl AG. Im Fokus der Planspiele: die beiden deutschen Hersteller Thyssenkrupp und Salzgitter.