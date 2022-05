Ulbrich hatte 2019 und 2020 speziell aufgesetzte Bootcamps geleitet, um den Anlauf des Elektromodells ID.3 zu retten. Damals war er im Markenvorstand noch für die Elektromodelle zuständig und für den Modularen E-Antriebs-Baukasten MEB. Der ID.3 war zwar nicht mehr pünktlich in den Handel gekommen, aber deutlich früher als zwischenzeitlich gefürchtet. Die in der Elektrofamilie der ID.-Modelle und des MEB eingesetzte Software- und Elektronikarchitektur E3 1.1 ist inzwischen so weit, dass die deutlich früher versprochenen Software-Updates ohne Werkstattbesuch möglich sein sollen. Die zuständigen Software-Entwickler und Ingenieure sollen jetzt bei der Fertigstellung der für die Trinity-Modelle vorgesehenen Software aushelfen. Die Fahrzeuge sollen ab 2026 in einem neuen VW-Werk in Wolfsburg gebaut werden.