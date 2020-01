Teslas Pläne in Brandenburg nehmen wichtige Hürde

Tesla Model 3 von vorne: Der US-Konzern will unter anderem Fahrzeuge dieses Typs in Bandenburg fertigen.

Der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags hat den Kaufvertrag für das Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla gebilligt. "Die erste große Hürde ist genommen", sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sichtlich erleichtert nach der Entscheidung am Donnerstag. "Die Entscheidung fiel einstimmig bei einigen Enthaltungen."

Damit hat der Landtag der Landesregierung den Weg für die Ansiedlung der sogenannten Gigafactory des US-Konzerns in Grünheide (Oder-Spree) frei gemacht. Dort sollen in einer ersten Phase von Sommer 2021 an jährlich 150.000 Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden sollen.

Allerdings muss auch der Vorstand von Tesla Börsen-Chart zeigen dem Kaufvertrag für das gut 300 Hektar große Gelände noch zustimmen. Der Kaufpreis wurde zunächst auf knapp 41 Millionen Euro taxiert. Dazu werde es aber noch weitere Gutachten und Prüfungen geben, sagte Lange.

Die Vertragsparteien haben sich einvernehmlich darauf verständigt, noch ein zweites, externes Gutachten erstellen zu lassen. Dieses soll bis Ende Januar vorliegen, wie das Finanzministerium mitteilte. Dann soll der endgültige Preis für das rund 300 Hektar große Grundstück angepasst werden, sofern das zweite Gutachten zu einem abweichenden Grundstückswert kommt.

"Das Investitionsvorhaben Gigafactory ist damit einen großen Schritt vorangekommen", erklärte Finanzministerin Lange. Der Verkauf fördere Investitionen, schaffe Arbeitsplätze und stärke die regionale Entwicklung. Der Tesla-Vorstand werde sich nach Informationen der Landesregierung im Januar mit dem Grundstückskauf befassen.

Bereits im Sommer 2021 soll nach dem Willen von Tesla-Chef Elon Musk die Produktion von Elektroautos in der "Gigafactory" beginnen. Jährlich sollen dort letztendlich 500.000 Elektrofahrzeuge gebaut werden.

cr/dpa/afp