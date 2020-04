Was Tesla-Aktionäre erwarten - und warum Corona sie nicht interessiert

Die Erwartungen an den US-Autobauer Tesla Börsen-Chart zeigen sind wieder einmal hoch. Wenn Tesla-Chef Elon Musk am Mittwoch Abend nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal präsentiert, werden sich die meisten privaten Tesla-Investoren für viele Dinge interessieren - nur für das Corona-Virus nicht. Dies legen zumindest die vorab eingereichten Fragen von Privatinvestoren nahe, von denen sich Musk die beliebtesten herauspickt, um sie dann während des Analysten-Calls im Anschluss an die Quartalszahlen zu beantworten.

Von den 50 meistgestellten Fragen beziehen sich lediglich vier auf das Corona-Virus und auf die Folgen der Pandemie: Offenbar sind Anleger davon überzeugt, dass Tesla eher ein Gewinner der Corona-Krise ist, da die Konkurrenz durch den Lockdown ausgebremst werde und Tesla Börsen-Chart zeigen sich seinen Technologie-Vorsprung noch länger sichern könne. Die Aktie hat sich in den vergangenen vier Wochen jedenfalls mehr als verdoppelt und Tesla ist inzwischen an der Börse mehr wert als Daimler, BMW und Volkswagen zusammen. Und wenn ein Tesla-Investor dann doch auf das Thema zu sprechen kommt, dann mit der Frage, ob Musk nicht rasch einen Lebensmittel-Lieferdienst starten wolle, um von der aktuellen Krise zu profitieren.

Die derzeit beliebteste Frage der privaten Investoren vor Bekanntgabe der Zahlen: Wird Musk an seinem Versprechen festhalten, dass Tesla über die kommenden 5 bis 10 Jahre jährlich um 50 Prozent wachsen werde, oder sei ein Wachstumsziel von jährlich 40 Prozent nicht eher "realistisch"? Zum Vergleich: Institutionelle Anleger und Analysten erwarten eher eine Wachstumsrate von 20 Prozent pro Jahr.

Auf hohes Interesse stößt auch, wann Tesla endlich in den Robotaxi-Markt vorstoßen werde, wie weit die Entwicklung des automatisierten Fahrens gediehen sei und wann Tesla einen neuartigen Reifen ohne Luft einzusetzen gedenke. Die nicht ganz unwesentliche Frage, ob Corona für eine globale Rezession sorgen und den Automarkt weltweit ausbremsen werde, wird eher hintenan gestellt. Tesla scheint vielen Anlegern gegenüber solch profanen Dingen immun zu sein.

Die Frage, wie hoch der Cashflow und die Barreserven von Tesla sind, um eine längere Flaute zu überstehen, wird ebenfalls den Analysten überlassen. Nicht gänzlich uninteressant dürfte auch die Frage sein, wann Tesla seine Fabriken in den USA wieder hochfahren werde: Musk hatte zuletzt davon gesprochen, das Tesla-Werk in der Nähe von San Francisco Anfang Mai wieder zu öffnen, aber daraus dürfte nichts werden. Die kalifornische Gesundheitsbehörde hat nahegelegt, dass vor Ende Mai nicht mit einer Rückkehr der Arbeiter in die Fabriken zu rechnen sei.

Zumindest die Zahlen für das zurückliegende erste Quartal (Januar bis März) dürften noch zufriedenstellend sein. Analysten erwarten einen Umsatzanstieg um rund 30 Prozent auf knapp 6 Milliarden Dollar. Anfang Februar, vor Ausbruch der Corona-Pandemie, hatten die Schätzungen noch bei 7 Milliarden Dollar gelegen. Doch das wirklich schwierige Quartal, da sind sich Analysten einig, habe gerade erst begonnen.

Tesla hatte bereits Anfang April berichtet, dass die Auslieferungen von Januar bis März überraschend stark gewesen seien - die Aktie hatte daraufhin ihren Höhenflug beschleunigt. Durch eine Kapitalerhöhung Mitte Februar hatte Tesla sich zusätzlich rund 2 Milliarden Dollar beschafft - Geld, das unter anderem für die Produktion des neuen Model Y benötigt wird.

Tesla mehr wert als BMW, Daimler und VW zusammen

In jedem Fall braucht es am Mittwoch Abend weitere gute Nachrichten und den üblichen Optimismus von Elon Musk, um die zuletzt stark gestiegene Aktie vor einem Rückfall zu bewahren. Aktuell notiert die Tesla-Aktie bei 770 Dollar: Vor fünf Wochen hatte das Papier noch bei 380 Dollar notiert. Tesla Börsen-Chart zeigen bringt es nach der Mitte März begonnenen Erholungs-Rally mittlerweile auf einen Börsenwert von 145 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet rund 134 Milliarden Euro. BMW, Volkswagen und Daimler bringen zusammen 128 Milliarden Euro auf die Waage.

Positiv für Tesla Börsen-Chart zeigen werten Analysten unter anderem, dass die Regierung Chinas Förderprogramme für Autos mit alternativen Antrieben verlängern will. "Tesla verfügt ohne Zweifel über die Markt- und Technologieführerschaft", hatte Analyst Sven Diermeier von Independent Research jüngst in einer Studie festgestellt. Damit entwickele sich das Unternehmen deutlich dynamischer als der gesamte Automarkt.

Corona bremst die Tesla-Verfolger aus

Die Corona-Krise hat der weltweiten Autoindustrie einen schweren Schlag versetzt. Die Produktion in den Werken steht still, die Autobauer erleiden schwere Einbrüche bei Absätzen und Gewinn. Zahlreiche Zulieferbetriebe sind in Existenznot geraten, Lieferketten geraten ins Wanken. Der Autobauer Daimler zum Beispiel hat seit Jahresbeginn seine Börsenbewertung beinahe halbiert.

Doch ausgerechnet der US-Elektroautobauer Tesla Börsen-Chart zeigen hat inmitten der Corona-Krise zu einer rasanten Erholung angesetzt. Inzwischen peilt die Tesla-Aktie schon wieder die Marke von 800 US-Dollar an. Tesla hat seit seinem Kurstief vor knapp vier Wochen - am 18. März fiel das Papier auf 360 Dollar - seine Börsenbewertung mehr als verdoppelt.

Teslas Vorteil inmitten der Krise: Die Corona-Krise könnte die Aufholjagd der Konkurrenz bei der Elektromobilität ausbremsen. VW, Daimler und BMW benötigen einen Teil ihrer Cash-Reserven jetzt dringend, um den Betrieb am Laufen zu halten - die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei der E-Mobilität könnten darunter leiden.

Aufholjagd der Tesla-Verfolger wird gebremst

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Tesla Börsen-Chart zeigen aus diesem Grund wieder hochgestuft und das Kursziel auf 580 US-Dollar angehoben. In Zeiten des Coronavirus sei der Elektroautobauer besser positioniert als die Konkurrenz, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Viruskrise erhöhe den Wettbewerbsvorteil beim Übergang zu Elektroantrieben, der für andere Autohersteller nun noch schwerer zu stemmen sei. Autobauer, die bislang auf Verbrenner ausgerichtet sind, seien erst in der Umstellung hin zur Elektromobilität, die ihnen angesichts der aktuellen Verwerfungen im Produktionszyklus nun erschwert werde.

Von Tina Bellon, Reuters