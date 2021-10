Nahe Teslas Autowerk in Brandenburg Deutsche Lithium-Fabrik soll Bedarf von 500.000 E-Autos decken

Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die boomende E-Autoindustrie. Die kanadisch-deutsche Rock Tech will in Brandenburg in der Nähe zur Tesla-Fabrik eine der größten Lithium-Fabriken Europas aufziehen. Mit an Bord ist ein ehemaliger BMW-Manager.