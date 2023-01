Lebt und arbeitet in der Firma

Was Musk sicherlich beeindruckt haben dürfte, ist Zhus Arbeitsethos. Er gehörte angeblich zu den ersten Tesla-Mitarbeitern, die während des zweimonatigen Lockdowns in Shanghai in der Fabriken schliefen. Seine Mission: den Betrieb unbedingt am Laufen halten. Er bat Tausende von Arbeitern und Zulieferern darum, dauerhaft in der Fabrik zu bleiben. Wochenlang lebten und arbeiteten sie in den Werkshallen. Durch dieses "Closed Loop"-System gelang es, nach 22 Tagen Stillstand der Bänder, die Produktion in Shanghai teilweise wieder aufzunehmen. Musk lobte Zhu und dessen Team später dafür, rund um die Uhr zu arbeiten.

Sein Arbeitstag beginne in der Regel gegen 6 Uhr morgens, sagte Zhu 2022 einmal in einem Interview. So könne er seine nordamerikanischen Kollegen noch erreichen, bevor die sich für den Abend abmelden. Dann fahre er zur Fabrik, manchmal in Fahrgemeinschaften mit anderen Mitarbeitern, die im selben Gebäudekomplex wohnen. "Es ist eine tolle Atmosphäre", schwärmte Zhu über sein Verhältnis zu den Kollegen. In den Werkstätten wird er häufig bis nach Mitternacht gesehen, E-Mails und Nachrichten beantworte er prompt zu jeder Tageszeit, heißt es von Kollegen.

China ist Teslas zweitwichtigster Markt

Es bleibt abzuwarten, ob Zhu die Probleme in China nun abermals in den Griff bekommt. 710.000 Fahrzeuge hat Tesla im vergangenen Jahr in China produziert – das entspricht der mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion des Konzerns. Gemessen an den Verkäufen ist China Teslas zweitwichtigster Markt hinter den USA.