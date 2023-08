Nachfolger wurde Vaibhav Taneja (45), der 2017 zu Tesla kam. Kirkhorn werde noch bis Jahresende für einen nahtlosen Übergang zur Verfügung stehen, hieß es.

Kirkhorn war Tesla-Finanzchef seit 2019. Seit Frühjahr 2021 trug er als offiziellen Titel auch die Spaß-Bezeichnung «Master of Coin» (Meister der Münze), die an die Serie «Game of Thrones» angelehnt war. Firmenchef Elon Musk gab sich damals den Titel «Technoking». Nachfolger Taneja wurde in der Mitteilung am Montag lediglich als Finanzchef vorgestellt.