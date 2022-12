Der US-Elektroautobauer Tesla wird im Zuge seiner geplanten Produktionskürzungen im Werk in Shanghai die Fertigung des Modells Y nach Weihnachten für eine Woche stoppen. Zwischen dem 25. Dezember und 1. Januar stünden die Bänder für das in China meistverkaufte Auto still, kündigte Tesla in einem internen Schreiben an, das von Reuters eingesehen wurde. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigten die Informationen.