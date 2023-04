Starke Elektroauto-Verkäufe Tesla- und VW-Konkurrent BYD steigert Gewinn um 400 Prozent

In seinem Heimatland verkaufte BYD rund 440.000 Autos. Damit nahm das Unternehmen erstmals seit mindestens 2008 der Wolfsburger Kernmarke VW Pkw die Marktführerschaft in China ab. VW hat in China derzeit große Probleme. Vor allem der Verkauf von Elektroautos läuft nicht rund, in dem Bereich kommt Volkswagen in China lediglich auf einen Marktanteil von 2 Prozent, so die "Financial Times" .