Besondere Brisanz bekommt der Fall durch die aktuellen Auseinandersetzungen rund um Twitter. In der Klage wird argumentiert, dass Musk aufgrund des Gehaltspakets verpflichtet hätte sein sollen, Vollzeit bei Tesla zu arbeiten. Aktuell ist offensichtlich, dass Musk einen Großteil seiner Zeit nicht für Tesla aufwendet. Er hat zuletzt sogar weitere Tesla-Aktien im Wert von rund 4 Milliarden Dollar verkauft, um Twitter zu stabilisieren. Der Kurs war daraufhin weiter eingebrochen, was die Tesla-Investoren empörte. Musk selbst erklärte am Montag auf einer Wirtschaftskonferenz am Rande des G20-Gipfels in Bali, dass er im Moment viel um die Ohren habe.