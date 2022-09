Der Elektrofahrzeughersteller teilte der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit, dass er ein Over-the-Air-Software-Update aus der Ferne durchführen wird. Allerdings sind von dem Rückruf ein großer Teil der jemals produzierten Teslas betroffen – insgesamt hat das Unternehmen in seiner Geschichte weltweit gut drei Millionen Fahrzeuge gebaut. Rund jeder dritte produzierte Wagen braucht also ein Update. Konkret betroffen sind Fahrzeuge vom Model 3 aus den Jahren 2017 bis 2022), Model Y (2020 und 2021) sowie Model S und Model X (2021 und 2022). Der Aktienkurs des Konzerns sackte am Donnerstag zwischenzeitlich um sechs Prozent ab.