Die Mittel will das Unternehmen in die inländische Batterielieferkette investieren. "Wir werden unsere Serie-D-Finanzierung nutzen, um unsere Kapazitäten weiter auszubauen, die inländische Batterielieferkette zu erweitern und unseren Kunden zu ermöglichen, zum ersten Mal in den USA hergestellte Batteriematerialien zu kaufen", teilte Redwood mit . Zu den Materialien zählen etwa die für E-Auto-Batterien wichtigen Rohstoffe Lithium, Nickel und Kobalt. Der Fokus liegt laut Redwood darauf, die Sammlung von Altbatterien zu erweitern, die Raffineriekapazitäten zu steigern, um größere Mengen zurückzugewinnen, und den Wert für die Herstellung der nachhaltigsten Produkte zu nutzen.