Kundenschwund in China Tesla kämpft mit Rabatten gegen Absatzflaute

Zugleich startete Tesla den Vertrieb seiner Autos in Thailand, und auch dort werden die Fahrzeuge offenbar zu vergleichsweise günstigen Preisen angeboten. Der Nachrichtenagentur AP zufolge bietet Tesla in Thailand die Modelle 3 und Y an, und zwar zu Preisen, die im Wettbewerb mit dem chinesischen Rivalen BYD bestehen können. So kosten die Teslas zwischen 1,76 Millionen und 2,5 Millionen Baht, was einer Preisspanne zwischen 48.000 und 68.000 Euro entspricht.