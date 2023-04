In den vergangenen Jahren hat es wiederholt Berichte über Zwangsarbeit und Umerziehungslager zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang gegeben. China weist dies zurück. Die Vereinten Nationen haben vergangenen Monat die Regierung in Peking aufgefordert, die Zwangsmaßnahmen per Gesetz zu verbieten und Zwangsarbeiter freizulassen.