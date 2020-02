Probleme mit der Servolenkung: Tesla muss in den USA, Kanada und China mehr als 18.000 Model X des Baujahrs 2016 und früher zurückrufen. Aktuelle Rückrufe wegen des vermutlich gleichen Problems in anderen Regionen sind bislang nicht bekannt.

Der Elektroauto-Hersteller Tesla ruft 3183 weitere Wagen des Typs Model X wegen einer fehlerhaften Servolenkung in China zurück. Damit verbunden ist die Gefahr möglicher Unfälle. Nach Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde sind Fahrzeuge aus dem Jahr 2016 betroffen.

Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass Tesla rund 15.000 Wagen des Typs Model X aus demselben Grund in den USA und Kanada zurückrufen muss. Von dem Massenrückruf sind konkret 14.193 Einheiten in den USA und 843 im Nachbarstaat Kanada betroffen, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA und die Transport Canada mitteilten.

Der englischsprachige Reuters-Dienst berichtet, dass es sich überwiegend um Model X handelt, die vor Oktober 2016 produziert wurden. Aluminiumbolzen, die den Motor der elektrischen Servolenkhilfe am Getriebegehäuse befestigen, könnten durch Korrosion brechen, was zu die Lenkhilfe außer Kraft setzen und womöglich auch zu Unfällen führen könnte.

Die NHTSA sagte, dass ihr bislang keine Unfälle im Zusammenhang dem aktuellen Rückruf bekannt seien. Tesla werde den Austausch der Befestigungsschrauben veranlassen und bei Bedarf auch das Lenkgetriebe ersetzen, teilte wiederum die kanadische Behörde Transport Canada mit.

Laut Tesla könnte die Korrosion an den besagten Bolzen vor allem in Regionen auftreten mit kaltem Klima, wo Streusalz verwendet werde und das Ansetzen von Rost damit beschleunigt werde.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Hersteller massenhaft E-Autos zurückruft wegen möglicher Sicherheitsprobleme an der Lenkung. Tesla hatte bereits 2018 für vor dem April 2016 gebaute Model S wegen ähnlicher Risiken in die Werkstätten zurückbeordert.

Tesla hatte am Vortag überraschend eine zwei Milliarden Dollar schwere Kapitalerhöhung bekannt gegeben, um die Bilanz zu stärken - Tesla ist mit mehr als 13 Milliarden Dollar verschuldet - und um neue Investitionen zu finanzieren. Die Aktie von Tesla Börsen-Chart zeigen war daraufhin zunächst deutlich abgerutscht, fing sich aber wieder und beendete den Handel deutlich im Plus.

rei