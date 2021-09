Bau ohne Genehmigung So wollen Teslas Gegner die Fabrik in Grünheide noch stoppen

Was kommt zuerst, der erste Tesla aus Grünheide oder die Genehmigung für den Bau der Fabrik, in der er hergestellt wurde? Im Oktober soll die Produktion starten, doch erst jetzt startet die Debatte über die Einwände dagegen. Wer sind die Tesla-Gegner – und was sind ihre Argumente?