9 / 10

Platz 2: Der Fiat 500 Elektro ist von seiner Größe her in etwa vergleichbar mit dem Smart. Allerdings ist der Italiener mit 26.790 Euro etwas teurer als das Modell von Mercedes-Benz. Dafür hält der Akku aber auch länger, bis zu 321 Kilometer am Stück schafft der Kleinstwagen mit einer Ladung. Bei den Kundinnen und Kunden kommt das an: 8.305 Fahrzeuge des Modells wurden von Januar bis Mai 2022 neu zugelassen.