Im Dezember hatte bereits das "Austin Business Journal" über die Pläne und Anträge von Tesla berichtet. Demzufolge wolle Tesla die Produktion seines Fahrzeugmodells Model Y in Texas in diesem Jahr deutlich steigern. Es wird erwartet, dass Tesla seinen Investorentag am 1. März in dem Werk veranstalten wird und seine Pläne für den Ausbau bekannt gibt.

Im Mai vergangenen Jahres, nachdem Tesla sein Werk in Austin und ein weiteres Fahrzeugmontagewerk nahe Berlin in Deutschland eröffnet hatte, bezeichnete CEO Elon Musk beide Einrichtungen noch als "gigantische Geldverbrennungsanlagen".