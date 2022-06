Der Elektroautobauer Tesla will offenbar rund 10 Prozent seiner insgesamt 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und alle Einstellungen stoppen. "Ich habe ein super schlechtes Gefühl in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung", schrieb Konzernchef Elon Musk (50) in einer internen E-Mail, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die E-Mail mit dem Titel "pause all hiring worldwide" (weltweiter Einstellungsstopp) sei am Donnerstag an alle Tesla-Führungskräfte verschickt worden. Eine Stellungnahme des Autobauers liegt bisher nicht vor.