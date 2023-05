Musk und Co. hatten in den vergangenen Wochen und Monaten die Preise für Model 3 und Y mehrmals gesenkt. Anders als von einigen Marktbeobachtern erwartet, war kaum eine andere Marke in den Preiskampf eingestiegen. Stellantis-Chef Carlos Tavares (64) hatte Teslas Treiben jüngst lapidar mit "Willkommen in meiner Welt, Elon" kommentiert. Bei Musk steige offenbar die Nervosität, sein Versprechen nicht halten zu können, jedes Jahr 50 Prozent mehr Autos zu verkaufen.

Weitere Indizien für immensen Verkaufsdruck

Neben der Preispolitik gibt es weitere Indizien für einen immensen Absatzdruck bei Tesla. Mehrere Autohändler berichteten zuletzt, Tesla habe bei ihnen wegen Abstellflächen für nicht verkaufte Fahrzeuge angeklopft. Gerade das Model 3 zieht in Deutschland immer weniger Käufer an. Die Neuzulassungen des Autos sind nach vier Monaten mit 4776 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte eingebrochen (-51,5 Prozent).