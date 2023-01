In den ersten Januarwochen steuerte Musk um – und setzte drastische Preissenkungen durch. In China führte das teilweise zu öffentlichem Aufruhr. Insgesamt allerdings dürfte die Maßnahme den Absatz deutlich ankurbeln. Tesla rechnet damit, in diesem Jahr rund 1,8 Millionen Autos zu verkaufen, wie aus dem Bericht zu den Quartalszahlen hervorgeht.

Die Produktivität der einzelnen Fabriken soll dabei weiter gesteigert werden. In der Fabrik in Grünheide bei Berlin produzierte Tesla laut dem aktuellen Statement zum Ende des vierten Quartals mehr als 3000 Model Y pro Woche. Zum Ende des dritten Quartals waren es noch 2000 pro Woche. Insgesamt hat das Werk eine Jahreskapazität von mehr als 250.000 Autos.

Am Mittwoch, noch vor Erscheinen der Jahreszahlen, hatten die US-Investmentbank J.P. Morgan den Ausblick für Tesla gesenkt. Der negative Einfluss von Preisnachlässen dürfte nur teilweise durch höhere Umsätze in diesem Jahr kompensiert werden, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer Branchenstudie. Er kürzte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Jahr 2023 deutlich – und senkte das Kursziel auf 120 Dollar.

Und für Fans: Beim Cybertruck sei man weiter auf Kurs, versicherte Tesla. Die Produktion werde "später im Jahr" in der Gigafactory in Texas anlaufen.