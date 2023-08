Der promovierte Physiker arbeitete rund 25 Jahre für Bosch in immer höheren Auslandspositionen. Zuletzt leitete Schmitt das operative Geschäft in Nordamerika bei Bosch Rexroth, der Antriebs- und Steuerungstechnik-Tochter des Industriekonzerns. Zuvor führte er mehr als vier Jahre lang vier Automobilwerke in Mexiko und den USA im Bereich elektrische Antriebe und Antriebsstranglösungen für Bosch Mexiko. Zuvor hatte das Blog "Electrek" über die Personalie berichtet.