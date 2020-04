Tesla reduziert Wasserbedarf in Grünheide

Brandenburg, Grünheide: Auf diesem Gelände will Tesla die erste europäische Fabrik bauen

Der US-Elektroautobauer Tesla wird nach Angaben der Brandenburger Landesregierung einen geänderten Antrag für die Genehmigung der geplanten ersten Fabrik in Europa stellen.

Dort seien wesentliche Dinge geändert im Design der Anlage, so dass damit auch ein deutlich reduzierter Wasserbedarf dargestellt werde, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Potsdam. "Damit wird es sogar zu einer erneuten Offenlegung der Unterlagen kommen." Die abschließende Genehmigung erwartet Steinbach erst ab Oktober.

Tesla will in Grünheide nahe Berlin ab 2021 E-Autos herstellen. Kritiker sehen die Trinkwasserversorgung in Gefahr.

mg/dpa-afx