Tesla am Scheideweg - was läuft, wo es knirscht

In den letzten Monaten bestach Tesla nur selten durch positive Meldungen: Mit Mühe und Not konnte Elon Musk in einer Finanzierungsrunde dem klammen Unternehmen eine Finanzspritze verpassen. Etliche Manager suchten das Weite. Die Folge: Investoren kritisierten den früher eigentlich unantastbaren Gründer offen. Am Ende ist Tesla jedoch noch lange nicht; dennoch steht das Unternehmen im kommenden Jahr an einem Scheideweg.

In der aktuellen Podcast-Folge analysieren wir diese und weitere Entwicklungen bei Tesla in den letzten Monaten. Die Hauptprobleme stehen dabei ebenso im Fokus wie die Stärken des US-amerikanischen Elektroauto-Pioniers.

