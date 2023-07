Mit dem Pick-up will Tesla an einem der lukrativsten Fahrzeugsegmente in den USA partizipieren. Zuletzt schwächelte der Verkauf der Elektroautos, der Autobauer sucht immer verzweifelter nach Autokäufern, wie das manager magazin berichtete. Tesla senkte mehrmals die Preise seiner Autos und legte dann eine "Innovationsprämie" für Flottenfahrzeuge auf.