Sicherheitsbedenken Chinesischer Bezirk verbannt Teslas von den Straßen

Die Entscheidung der Beidaihe-Behörden fällt nur wenige Wochen nachdem Tesla-Fahrzeugen das Befahren einiger Straßen in der Innenstadt von Chengdu untersagt worden war. Hintergrund war hier ein Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping (69) in der Stadt. In den sozialen Medien wurden Videos von Tesla-Autos veröffentlicht, die von der Polizei aus bestimmten Gebieten umgeleitet wurden. Offiziell angekündigt wurden die Beschränkungen allerdings nie.