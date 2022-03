Werk in Grünheide wird eröffnet Warum Elon Musk sich heute richtig feiern lässt

Am Dienstag rollt in Brandenburg der erste in Deutschland produzierte Tesla vom Band. Marketinggenie Elon Musk wird die Gelegenheit nutzen, aus dem Produktionsstart ein Ereignis der höheren Art zu machen. Das Timing für Musk ist günstig – viele Faktoren spielen Tesla derzeit klar in die Karten.