Musk will neuen Chef für Twitter finden

Eine Vorgabe, nach Stechuhr zum Nachweis seiner Arbeitszeit zu arbeiten, hätte er nicht akzeptiert, erklärte Musk weiter. "Ich arbeite fast die ganze Zeit", sagte er. Schon früher hatte der Manager Anekdoten erzählt, dass er in der Zeit der schlimmsten Produktionsprobleme bei Tesla pausenlos in der Firma war und in der Fabrikhalle übernachtete. So ist es auch jetzt wieder – Musk arbeitet nach eigener Aussage auf Twitter derzeit rund um die Uhr in der Zentrale des Unternehmens in San Francisco, um Probleme zu lösen. Musks Verteidiger erklärten, der Bonusplan sei von unabhängigen Vorstandsmitgliedern erarbeitet worden, die externe Berater und Großaktionäre darüber konsultiert hätten.