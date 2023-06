Exemplarisch dafür steht Volkswagen. Lange Jahre dominierte der Autobauer mit seiner Kernmarke VW als Marktführer in China, fiel zuletzt aber zurück. Gerade Elektroautos von VW sind bei chinesischen Kundinnen und Kunden wenig gefragt. Am stärksten machte sich das zuletzt BYD zunutze. Der chinesische Konzern setzte sich im ersten Quartal 2023 an die Spitze der einheimischen Autoverkaufscharts. Inzwischen drängen BYD und zahlreiche weitere Marken aus China auch nach Europa. Den dort etablierten Konzernen wächst damit nach Tesla weitere, potenziell starke Konkurrenz heran. In Deutschland peilt BYD mittelfristig bis zu 10 Prozent Marktanteil an.