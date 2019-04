13





Der Name sorgt seit Jahren für Streit: "Autopilot" nennt der Elektroautohersteller Tesla sein Assistenzsysteme-Paket. Die Kombination von Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren und Software sorgt in Tesla-Autos dafür, dass die Wagen automatisch die Spur und die eingestellte Geschwindigkeit halten, der Abstand zum Vordermann sicher bleibt - oder das Auto bei Betätigen des Blinkers sogar selbstständig ein Überholmanöver einleitet.

All das kann für Fahrer auf langen Autofahrten durchaus entlastend sein. Von einem wirklich selbstfahrenden Auto ist ein Tesla Börsen-Chart zeigen mit eingeschaltetem Autopilot allerdings noch ein weites Stück entfernt - auch wenn Tesla-Chef Elon Musk schon häufig etwas anderes suggeriert hat. Denn auch bei eingeschaltetem Autopiloten muss ein menschlicher Fahrer den Straßenverkehr permanent überwachen, um in Sekundenschnelle eingreifen zu können. Die Assistenzsysteme arbeiten längst noch nicht fehlerfrei. Sie haben - wie auch die Systeme der Konkurrenz - etwa Probleme, Straßenteiler auf Autobahnen richtig zu erkennen oder der Spurführung bei Baustellen korrekt zu folgen. Die Kameras und Sensoren funktionieren bei Dunkelheit, Nebel, Regen oder Schneefall nicht besonders gut.

Trotz all dieser Einschränkungen, so behauptet Tesla schon lange und durchaus mit Berechtigung, macht der Autopilot das Fahren insgesamt sicherer - weil Menschen eben noch fehleranfälliger sind als Computer. Allerdings, so zeigt eine von Tesla nun veröffentlichte Statistik, ist die Unfallhäufigkeit bei Tesla-Fahrzeugen mit eingeschaltetem Autopiloten zuletzt gestiegen. Die Chance für einen Unfall ist allerdings in Autos ohne einen aktivierten Autopiloten oder andere Assistenzsysteme noch immer deutlich höher.

Laut Teslas nun veröffentlichtem Sicherheitsbericht kam es im ersten Quartal dieses Jahres zu einem Unfall pro 2,87 Millionen gefahrener Meilen in Tesla-Autos mit eingeschaltem Autopiloten. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres war es noch ein Unfall pro 3,34 Millionen Meilen. War der Autopilot ausgeschaltet, krachte es laut Tesla deutlich häufiger: Da kam es im ersten Quartal dieses Jahres zu einem Unfall alle 1,76 Millionen Meilen, im ersten Sicherheitsbericht vor neun Monaten lag dieser Wert noch bei einem Unfall je 1,92 Millionen gefahrener Meilen.

Die gestiegene Häufigkeit der Unfälle erscheint bemerkenswert, zumal Tesla keinerlei Gründe oder Hintergründe dafür angibt. Zwar lief in den vergangenen drei Quartalen die Massenfertigung von Teslas Model 3 hoch, der Autobauer hat also jetzt viel mehr Fahrzeuge mit Autopilotfunktion auf der Straße. Bei den Unfallhäufigkeiten handelt es sich jedoch um relative Größen, die gestiegene Zahl der Fahrzeuge in der absoluten Betrachtung dürfte insofern keine Rolle spielen.

Die allgemeine US-Statistik schlagen die Tesla-Fahrer jedoch klar - ob mit oder ohne aktiviertem Autopilot. Denn laut der Bundesbehörde NHTSA kommt es in den USA quer über alle Automarken hinweg im Schnitt alle 436.000 gefahrene Meilen zu einem Unfall.

Die Veröffentlichung seines Sicherheitsberichts hat Tesla vor einem Dreivierteljahr gestartet. Anlass waren Vorwürfe, Tesla würde seine Fahrer in falscher Sicherheit wiegen und unfertige Technik auf die Straße bringen. Allzu ausführlich fällt der "Sicherheitsbericht" von Tesla allerdings auf der Unternehmenswebsite nicht aus: Pro Quartal stehen gerade mal vier Zeilen Text mit ein paar wenigen Zahlen da. Ein Vergleich zu Konkurrenzsystemen fehlt ebenso wie eine absolute Zahl zu Unfällen mit oder ohne Autopilot - und etwa Daten dazu, wie viele der registrierten Unfälle mit schweren Verletzungen oder tödlich endeten.